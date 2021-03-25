В туристических городах Крыма не работает система оповещения о ЧС

фото © Новый день

Часть населенных пунктов Крыма не готова к чрезвычайным ситуациям вообще и к сезону лесных пожаров в частности.

Об этом заявил и.о. заместителя начальника главного управления МЧС РК Игорь Скуртул.

Речь идет не только о небольших селах и поселках, но и о крупных городах.

Так, по словам Скуртула, нарушения пожарной безопасности выявлены в 116 населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. В 101 населенном пункте (в каждом десятом) отсутствует или неисправна звуковая система оповещения о ЧС. По большей части это Алушта, Ялта, Симферопольский и Бахчисарайские районы. В 45 населенных пунктах отсутствуют либо неисправны источники наружного противопожарного водоснабжения. И это снова Симферопольский, Бахчисарайский районы и Ялта.

19 поселений находятся за пределами 20-минутного прибытия пожранной охраны. Чтобы решить эту проблему, можно создать подразделение добровольной пожарной охраны. Однако местные чиновники не спешат решать этот вопрос.

Более того, в ряде муниципалитетов обозначенные проблемы не решаются годами, что ставит под угрозу безопасность крымчан.

Напомним, на прошлой неделе полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов раскритиковал систему оповещения населения Крыма о чрезвычайных ситуациях, обвинив местных чиновников в формализме.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бухгалтер техникума в Крыму подозревается в хищении миллионов студенческих выплат. Бухгалтер симферопольского техникума подозревается в хищении 11,5 млн рублей, выделенных на выплаты студентам.

В Севастополе мужчина подделывал российские миграционные карты. В Севастополе благодаря показаниям гражданина Украины была пресечена деятельность по подделке миграционных карт.

Вынесен приговор в деле о краже и попытке вскрыть банкомат в Крыму. Двое мужчин приговорены к лишению свободы за кражу из терминала в магазине и попытку вскрыть банкомат в Бахчисарайском районе.

Крымчанин отправится в тюрьму за зверское убийство 14-летней давности. Жителю Симферополя вынесли приговор за убийство, которое он совершил 14 лет назад.