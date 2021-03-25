В соцсети - только по паспорту: власти России приготовили сюрприз своим гражданам

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Роскомнадзор выступил с инициативой, чтобы при регистрации в социальных сетях и мессенджерах пользователи указывали паспортные данные, номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания.

Соответствующий проект приказа ведомства размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в данный период проходит общественное обсуждение.

Согласно документу, при прохождении регистрации паспортные данные пользователя, телефон, адрес и другое будут проверять через портал «Госуслуг», который свяжут с Единой информационной системой (ЕИС). Кроме того, указанная платформа может быть передана иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами.

Ранее операторам персональных данных запретили публиковать в интернете личную информацию пользователей без их на то согласия. С 1 июля они будут обязаны получать данное согласие либо через собственную платформу, либо через ЕИС Роскомнадзора. При этом пользователь сам сможет выбрать платформу.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения. Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Максимальный штраф за продажу техники без отечественного ПО для должностных лиц составит до 50 тысяч рублей, для юрлиц – 200 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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