Происшествия
В Севастополе мужчина подделывал российские миграционные карты
В Севастополе благодаря показаниям гражданина Украины была пресечена деятельность по подделке миграционных карт.
Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
По данным пограничников, в пункте пропуска Армянск при проверке документов у жителя Херсонской области была выявлена миграционная карта с признаками подделки. Мужчина рассказал, что нарушил сроки пребывания в Российской Федерации и не придумал ничего лучше, чем обратиться за помощью к представителю «теневого бизнеса», занимающегося подделкой официальных документов. В Севастополе ему подделали миграционную карту за денежное вознаграждение.
Пограничникам удалось установить организатора «бизнеса» по подделке документов. У него по месту жительства обнаружили бланки и инструменты для изготовления официальных документов.
Сейчас против него возбуждено дело по статье «Организация незаконной миграции». Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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