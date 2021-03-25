Здоровье
В Крыму стали реже умирать от туберкулеза
По данным Крымстата в республике сократилась смертность от туберкулеза.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в релизе, выпущенном ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием.
«В 2020 году в республике от туберкулеза умерло 156 человек, что на 16% меньше, чем годом ранее, в том числе умерло 120 мужчин (77% от числа умерших от туберкулеза) и 36 женщин (23%). Количество умерших от туберкулеза органов дыхания, подтвержденного бактериологически и гистологически, составило 82 человека, или 53% от умерших от всех форм туберкулеза», - говорится в сообщении Крымстата.
Смертность от этого заболевания среди населения, находящегося в трудоспособном возрасте, составляет 78,2%.
В 2019 году в республике было выявлено 1028 случаев заболевания туберкулезом. Среди заболевших 679 мужчин и 349 женщин. Общее количество больных туберкулезом на конец 2019 года в РК составило 2102 человека.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения эпидемия этого заболевания прекратится к 2030 году.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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