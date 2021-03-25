В Крыму рабочие случайно нашли останки красноармейцев

Строители во время земляных работ нашли в Коктебеле останки бойцов Красной армии, Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе проведения земляных работ на территории поселка Коктебель городского округа Феодосия строителями были обнаружены костные человеческие останки и фрагменты армейской обуви. К месту обнаружения выехали сотрудники главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю с целью проведения осмотра и иных необходимых мероприятий», – сообщила Постнова.

По данным представителей поискового объединения «Крымский рубеж», которые проводили эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции.

«По факту обнаружения останков проводится процессуальная проверка, в рамках которой назначены экспертизы с целью установления точного срока давности захоронения. По результатам проверки следствием будет принято законное обоснованное процессуальное решение», – уточнила Постнова.

На месте работали поисковики военно-патриотического отряда «Вымпел». Они эксгумировали останки троих воинов. Принадлежность солдат определена по останкам обуви. Никаких сопутствующих или личных вещей обнаружено не было, сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» поискового объединения «Крымский рубеж».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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