Власть
В Крыму будут судить экс-руководителей коньячного завода
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Трое фигурантов, причастных к совершению коррупционного преступления, связанного с деятельностью одного из крымских коньячных заводов, предстанут перед судом.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Следственными органами главного следуправления СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Павла Климца, Юлии Самойловой и Андрея Грохольского, – говорится в сообщении. – По данным следствия, в период 2017 года бенефициар одного из коньячных заводов на территории Крыма Павел Климец столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода. Для разрешения ситуации он привлек свою подчиненную, в результате они приняли решение о даче взятки для разрешения возникших проблем, мешающих бизнесу».
Уточняется, что указанные лица, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении таких преступлений, как покушение на дачу взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.
Также в сообщении Следкома упоминается бывший московский адвокат Гор Чудопалов, который, по данным следствия, предложил Климцу свои незаконные услуги в передаче взятки должностным лицам судебной системы и органов Следственного комитета Республики Крым. «За взятку в размере 20 млн рублей он обещал снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело без достаточных на то оснований, согласно утверждениям Грохольского, – говорится в сообщении СК России. – В действительности Грохольский такой возможности не имел, а завладев деньгами Климца, которые ему передал Чудопалов, распорядился ими самостоятельно, при этом похитив».
В настоящее время уголовное дело направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.
Согласно более ранним сообщениям СМИ, украинский бизнесмен Павел Климец и его помощница Юлия Самойлова связаны с деятельностью алкогольной компании Olimp и группы компаний «Бахчисарай».
В соответствии с данными из Единого госреестра юридических лиц, акционерное общество «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» находится в процессе банкротства с ноября 2019 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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