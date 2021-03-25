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В ЕС отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
фото © Новости Крыма
В ЕС подвергли критике запрет иностранным гражданам владеть земельными участками в приграничных районах Крыма, который вступил в силу 20 марта этого года.
Заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних связей размещено на сайте организации.
«Союз не признает этот указ и рассматривает его как очередную попытку «принудительной интеграции» <…> полуострова в состав России», - говорится в сообщении.
По мнению авторов документа, указ может «понудить жителей региона принять российское гражданство». Это ведет к «произвольному лишению права собственности», уточняется в документе.
Согласно указа №201 от 20 марта 2020 года, Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. При этом иностранным гражданам в течение года предлагалось оформить находящиеся в их собственности участки в аренду.
В перечень таких территорий вошли 19 из 27 муниципальных образований РК, в том числе 11 районов: Бахчисарайский, Джанкойский, Кировский, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Советский и Черноморский. А также восемь городских округов: Алушта, Армянск, Евпатория, Керчь, Саки, Судак, Феодосия и Ялта.
Ранее спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко возмутился законом, запрещающим иностранцам владеть землей в Крыму, он назвал закон «юридически ничтожным».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму. В Украине считают, что указ Путина «не влечет правовых последствий, его обсудят на Крымской платформе».
Завтра у украинцев начнут отбирать землю в Крыму. В субботу 20 марта истекает срок, отведенный иностранцам и лицам без гражданства на отчуждение прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.
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