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Водный кризис

В Алуште придется ужесточить график подачи воды населению

13:27 четверг, 25 марта 2021
Алушта
В Алуште придется ужесточить график подачи воды населению

фото © Новости Крыма

В администрации Алушты допускают ужесточение графика подачи воды населению.

«При соблюдении существующего графика воды хватит до конца июня. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что график подачи воды потребителям придется ужесточать», – говорится в сообщении администрации.

По информации и. о директора Алуштинского филиала предприятия «Вода Крыма» Тамары Паниной, объем Изобильненского водохранилища составляет 3 млн 25 тыс. кубических метров, ежесуточный средний приток – 9000 кубических метров. Ежесуточный расход абонентами – 17 000 кубических метров. Из Изобильненского водохранилища подается 4,3 тысячи кубов, остальное – альтернативные источники.

Указывается, что 25 марта, состоится совещание, на котором планируется обсудить график подачи воды и конкретные планы мероприятий по увеличению объемов воды.

«Мы должны провести курортный сезон пусть с почасовым графиком подачи воды, но без подвоза водовозками», – цитирует Огневу пресс-служба администрации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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