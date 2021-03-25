Водный кризис
Развитие сюжета: Стало известно зачем Украина укрепляет дамбу на Северо-Крымском канале ● Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки ● Когда Крым сможет уйти от графиков подачи воды? ● Наполняемость водохранилищ Ялты в пять раз меньше необходимого объема ● В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций
В Алуште придется ужесточить график подачи воды населению
фото © Новости Крыма
В администрации Алушты допускают ужесточение графика подачи воды населению.
«При соблюдении существующего графика воды хватит до конца июня. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что график подачи воды потребителям придется ужесточать», – говорится в сообщении администрации.
По информации и. о директора Алуштинского филиала предприятия «Вода Крыма» Тамары Паниной, объем Изобильненского водохранилища составляет 3 млн 25 тыс. кубических метров, ежесуточный средний приток – 9000 кубических метров. Ежесуточный расход абонентами – 17 000 кубических метров. Из Изобильненского водохранилища подается 4,3 тысячи кубов, остальное – альтернативные источники.
Указывается, что 25 марта, состоится совещание, на котором планируется обсудить график подачи воды и конкретные планы мероприятий по увеличению объемов воды.
«Мы должны провести курортный сезон пусть с почасовым графиком подачи воды, но без подвоза водовозками», – цитирует Огневу пресс-служба администрации.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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