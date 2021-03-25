Тысячным младенцем в Симферополе стала девочка с уникальным именем

В столице Крыма зарегистрировали тысячного младенца с начала 2021 года. Им стала девочка, которую родители назвали Досифеей.

Об этом сообщили в Минюсте Крыма.

Девочка появилась на свет 7 марта. В семье это уже второй ребенок, у нее уже есть старшая сестра. Свидетельство о рождении по случаю круглого числа регистрации новорожденного прошло в торжественной обстановке.

Семье также рассказали о происхождении необычного имени девочки. Имя Досифея имеет греческие корни, в переводе дословно означает «дар бога». В некоторых других странах это имя не является редким, однако для Крыма оно практически уникальное, отметили в отделе регистрации рождения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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