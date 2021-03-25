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«Слишком ленивые»: крымчан с радостью заменят трудовыми мигрантами

20:22 четверг, 25 марта 2021
«Слишком ленивые»: крымчан с радостью заменят трудовыми мигрантами

фото © pixabay.com

В Крыму недостаточно рабочих рук ни в строительной, ни в курортной отраслях.

Это связано с тем, что жители республики и работники с материка не спешат трудоустраиваться на среднеоплачиваемую работу и воспринимают приморский регион в первую очередь как курорт, сообщили опрошенные эксперты.

Накануне федеральное правительство ввело послабления на въезд трудовых мигрантов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Девелоперы и отельеры настаивают, что российским работодателям нужны мигранты и из других стран.

В свою очередь сами работяги уже планируют вернуться в Москву, Санкт-Петербург, а в туристический сезон они готовы трудиться на курортах Сочи и Крыма, пишет портал «Правда.ру».

СМИ выясняли, скажется ли засилье иностранцев на трудовых правах крымчан, которые не могут устроиться на работу, и нужны ли иностранные рабочие в республике?

Как сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, чаще всего в республике услугами иностранных рабочих пользуются в строительной отрасли, а также было открыто квотирование для узких специалистов, которых нет в Республике Крым.

Она отмечает, что присутствие мигрантов в регионе никак не отразится на крымчанах, стоящих на учете в Центре занятости. Также не отразится трудоустройство иностранцев на условиях оплаты труда в Крыму.

По ее словам, перед выдачей квот на трудоустройство иностранных граждан в Крыму взвешиваются все «за» и «против»: учитываются в первую очередь интересы местного населения, в том числе выясняется, предлагалось ли закрыть вакансию за счет крымчан, а только после выдаются разрешения.

«У нас столько строится объектов, что необходимо много рабочих рук. Работы достаточно для всех», — заключила министр труда и социальной защиты.

Председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталья Стамбульникова подчеркивает, что амбициозные крымчане не спешат трудоустраиваться в отели в качестве младшего персонала. А приезжающие на полуостров жители других регионов РФ воспринимают работу в курортном регионе в качестве совмещения с отдыхом.

«Многие крымчане и материковые с очень большими амбициями. У них искаженное представление о работе. А вот трудовые мигранты настроены на работу, а не на отдых, они приезжают на заработки», — пояснила она ForPost.

В строительной сфере также порой проще задействовать мигрантов, нежели местных жителей, так как иностранцы готовы работать слаженнее, говорит представитель строительного бизнеса.

«Их рабочая сила и стоит дешевле, и работают они лучше. Но они, особенно украинцы, не зацикливаются на оформлении патентов, так как это та еще волокита, поэтому работают нелегально», — отметил девелопер, пожелавший сохранить свою анонимность.

По его словам, в связи с этим представители строительной сферы предпочитают нанимать на работу граждан России.

«Другое дело, что найти хороших специалистов в строительные бригады сложно, но хлопот с соотечественниками меньше, и закон не нарушаешь», — заключил наш собеседник.

Получается, что Крым действительно нуждается в легальных мигрантах, чтобы закрыть вакансии, которыми крымчане не интересуются в силу ряда причин.

В тексте использованы материалы: Форпост

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