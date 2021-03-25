«Скорая» с пациентом попала в аварию в центре Симферополя

Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся сегодня с легковушкой в центре Симферополя.

Об этом рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

«Ехали с пациентом, с включенными проблесковыми маячками. Насколько я понял, автомобиль, который двигался перед ними, завершал маневр, (находился) в слепой зоне и они столкнулись, – сказал Олефиренко. – В легковой машине вроде бы кто-то пострадал. Сейчас уточняем».

Он добавил, что медики и пациент в результате аварии не пострадали. Пациента передали другой бригаде «скорой». «Это отработанный механизм. Сейчас его перегрузят и дальше поедут (в медучреждение). А они останутся оформлять ДТП», – добавил Олефиренко.

Авария произошла на перекрестке улиц Севастопольской и Дмитрия Ульянова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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