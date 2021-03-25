Общество
Сегодня вечером на Крым обрушится снегопад
В Крыму объявили штормовое предупреждение об неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В связи с прохождением атмосферного фронтального раздела вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидается снег, мокрый снег, дождь, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, гололедица», — говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Прогноз погоды в Крыму на среду 24 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 марта.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 23 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 23 марта.
Когда в Крыму начнется настоящая весна. По-настоящему весенние температуры придут в Крым в первой декаде апреля.
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