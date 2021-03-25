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Общество

Сегодня вечером на Крым обрушится снегопад

15:28 четверг, 25 марта 2021

В Крыму объявили штормовое предупреждение об неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В связи с прохождением атмосферного фронтального раздела вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидается снег, мокрый снег, дождь, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, гололедица», — говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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