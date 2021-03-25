Сегодня вечером на Крым обрушится снегопад

В Крыму объявили штормовое предупреждение об неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В связи с прохождением атмосферного фронтального раздела вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидается снег, мокрый снег, дождь, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, гололедица», — говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Гидрометцентре предрекли Крыму усиление засухи в будущем. Из-за изменений климата в обозримой перспективе засухи в южных регионах России, в том числе и в Крыму, будут только усиливаться, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Прогноз погоды в Крыму на среду 24 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 марта.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 23 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 23 марта.

Когда в Крыму начнется настоящая весна. По-настоящему весенние температуры придут в Крым в первой декаде апреля.