СБУ обвиняет организацию Медведчука в «содействии оккупации Крыма»

СБУ расследует дело против организации «Всеукраинское движение «Украинский выбор – право народа», созданной ныне председателем политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком.

Как говорится на сайте ведомства, члены организации обвиняются в содействии оккупации Крыма: в 2014 году они вошли в списки выборных комиссий во время проведения референдума в Крыму и Севастополе и присоединились к «Народному ополчению Крыма».

Как говорится в материалах следствия, создатели организации якобы имитировали ликвидацию 210 своих ячеек на полуострове. На самом же деле, как утверждают в СБУ, приостановка деятельности крымских ячеек организации «Украинский выбор», согласно законодательству РФ, произошла в 2017 году.

Соответственно, по версии следствия, непричастность руководства организации к происходившему в Крыму в 2014 году была вымышленной.

Следствие решает вопрос об оглашении участникам «Украинского выбора» подозрения по статьям «посягательство на территориальную целостность страны» и «госизмена».

Организация «Украинский выбор – право народа» была создана Виктором Медведчуком в апреле 2012 года. Участники выступали за вступление Украины в Таможенный союз ЕврАзЭС и против евроинтеграции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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