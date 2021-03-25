Общество
Россияне берут кредиты для переезда в Крым
фото © Новости Крыма
Ради жизни на полуострове люди из России активно берут ипотеку.
Об этом сообщает Forbes, проанализировав данные Центробанка и Росстата.
По итогам анализа выходит, что 28,8% от всего количества проданных в Севастополе и Республике Крым квартир прибрели жители других регионов.
Самых популярных регионов для «внешней» ипотеки оказалось 14. Кроме Севастополя и Крыма в их число входят Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Адыгея, Краснодарский край, а также Ленинградская, Новосибирская, Свердловская, Калининградская, Самарская, Рязанская и Архангельская области.
Всего на первичном рынке жилья в прошлом году было оформлено около 615 500 договоров долевого участия, из них 366 379 — в одном из 14 регионов-«продавцов».
Большинство регионов России выступают как поставщики покупателей на рынке недвижимости: например, кредиты в Туве, Магаданской и Мурманской областях их жители в 100% случаев взяли для покупки жилья в других частях страны, на Кузбассе минимум 77% всех купленных жителями квартир находились за его пределами, в Калмыкии — 81%, в Томской области — 75%.
Больше всего покупателей другим регионам обеспечивает Тюменская область: минимум 7216 квартир ее жители купили не «дома». Далее следуют Кузбасс, Башкортостан, Мурманская область, Красноярский край.
Отметим, что выводы Forbes совпадают с ранее полученной независимо информацией об ипотечном ажиотаже на материке с целью приобретения жилья в Севастополе и в Крыму.
В тексте использованы материалы: Форпост
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