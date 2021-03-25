Российские школьники построят «Херсонес Таврический» в Minecraft

фото © Новости Крыма

Российский десятиклассник Иван Афанасьев со своими единомышленниками начал строить «Херсонес Таврический» в компьютерной игре Minecraft.

Как сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника, объекты Херсонеса появятся на российском сервере YouCrafts.

«Именно в Херсонесе наиболее удачно сохранились руины времен греческой цивилизации, которую я очень люблю. И конечно, я считаю, что в России необходимо сохранять историческое наследие древних цивилизаций», – объяснил свой выбор школьник.

Иван Афанасьев с 10 лет увлекается Minecraft. За годы игры он научился на должном уровне строить трехмерные объекты. Команда школьников и администраторов сервера, перед тем как приступить к «стройке», изучила объекты музея.

В Minecraft по всему миру играет более 200 миллионов человек. По словам директора музея-заповедника Елены Морозовой, воспроизведение известных объектов в этой игре позволит школьникам и подросткам лучше познакомиться с историей в привлекательном для них формате.

«Строительство исторических пространств в популярной компьютерной игре Minecraft – это уникальная возможность совершить виртуальную прогулку во времени и прикоснуться к истории нашей великой страны с помощью современных форм коммуникации. Такой подход наглядно продемонстрирует младшему поколению, что историческая наука может быть современной и увлекательной, а данная игра поможет сделать ее живой и открытой, понятной и занимательной», – пояснила Морозова.

Сервер YouCrafts появился в Minecraft 11 декабря 2020 года. Энтузиасты разработали на этом сервере множество достопримечательностей страны, среди которых московский Кремль, санкт-петербургский Эрмитаж и памятник затопленным кораблям в Севастополе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе разрешили отстреливать волков и диких кабанов. В департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя объявили о начале проведения мероприятий по регулированию численности волков, лисиц и диких кабанов на территории общедоступных охотничьих угодий города.

Какой сегодня праздник 24 марта. Сегодня, 24 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 23 марта. Сегодня, 23 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Севастопольский театр танца представит зрителям обновленное «Аргентинское танго». Любителей творчества знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы вновь ожидает встреча с его произведениями на севастопольской сцене.