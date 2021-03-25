Прогноз погоды в Крыму на четверг 25 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 25 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 1 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 1 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 97 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 1 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью около -2 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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