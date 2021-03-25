Власть
Проект нового медцентра в Феодосии обойдется почти в 450 млн рублей
Разработкой проектно-сметной документации займется компания из Ростова-на-Дону.
Компания «Архитектурное наследие» из Ростова-на-Дону разработает проектно-сметную документацию нового медцентра в Феодосии. Распоряжение об утверждении единственного подрядчика для этих работ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
Цена контракта составила 451,1 миллиона рублей. Его требования должны быть исполнены до конца следующего года. Строительство, которое обойдется в 18 миллиардов рублей, будет осуществляться в рамках ФЦП.
На территории многофункционального медицинского центра будут находиться лечебный корпус, роддом, женская консультация, инфекционная больница, детская и взрослая поликлиники, судебная медицина, гараж и хозблок.
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