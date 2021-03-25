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После шторма: в Севастополе восстанавливают главную набережную

После шторма: в Севастополе восстанавливают главную набережную

фото © ria.ru

В Севастополе начали восстанавливать набережную Корнилова, разбитую сильным штормом в конце января.

«На пострадавшей от стихии территории общей площадью 130 квадратных метров будут частично демонтировать старую и мостить новую плитку рядом с теми элементами, которые еще пригодны для эксплуатации», - пояснил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

При укладке новой плитки будет использоваться современная технология растворов, которая обеспечит покрытию надежность при больших штормовых нагрузках.

Работы на участке у памятника Затопленным кораблям ведут сотрудники ГБУ «Парки и скверы». Закончить все мероприятия планируют через полтора месяца. Но конечные сроки будут зависеть от того, когда поставщик доставит недостающую гранитную плитку, довольно редкую, а также какими будут погодные условия, отметил Горлов. 

В результате сильного шторма в ночь на 29 января в Севастополе были частично разбиты две набережные в центре города – Корнилова и Клокачева. Помимо участка у памятника Затопленным кораблям, пострадали покрытия напротив Дворца детского и юношеского творчества, а также участок пляжа на мысе Хрустальном. Всего от стихии пострадало 150 кв. м. территории.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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