Власть
Поезд Симферополь - Смоленск изменит свой маршрут
Поезда из Симферополя до Смоленска, которые начнут курсировать с 28 мая, расширят маршрут своего следования.
Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
В нынешнем сезоне к маршруту следования поезда добавятся еще две станции: составы будут заходить в Курск и на главный вокзал в Орле. Такие изменения были введены после многочисленных обращений жителей Курской и Орловской области, пояснили в компании.
«Поезда из Симферополя в Смоленск по измененному маршруту будут курсировать 2-3 раза в неделю и следовать через Брянск, Курск, Орел, Воронеж и Ростов-на-Дону. В составе поездов в Смоленск и обратно купейные и плацкартные вагоны. Время в пути составит 48 часов», - отметили в пресс-службе оператора.
Первый состав поезда «Таврия» по маршруту Симферополь – Смоленск отправится в путь 28 мая в 10:35 и прибудет на конечную станцию 30 мая в 13:10. Обратный состав отправится из Смоленска на следующий день, 31 мая в 19:21 и прибудет в столицу Республики Крым 2 июня в 18:45.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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