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Происшествия

На Кубани произошло смертельное ДТП с автобусом «Симферополь-Москва»

17:18 четверг, 25 марта 2021

На автодороге Краснодар-Ейск произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Симферополь-Москва» и легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Около 23:00 в дежурную часть по Тимашевскому Краснодарского края поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса Setra и легкового автомобиля Volkswagen. По предварительным данным, на автодороге Краснодар-Ейск, на 66 километре, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус, ехавший из Симферополя в Москву. В результате ДТП водитель легкового авто скончался на месте», - сообщили в региональном управлении МВД.

В автобусе находились 33 пассажира и два водителя, из них никто не пострадал. На ночь их разместили в одной из ближайших гостиниц, утром они отправились дальше на другом автобусе.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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