Крымчанину грозит тюремный срок за хранение конопли

В Нижнегорском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как отметили в ведомстве, полицейские получили информацию о том, что 44-летний местный житель хранит дома наркотики. Сотрудники МВД провели осмотр по месту жительства подозреваемого, где обнаружили растения конопли.

Подозреваемый пояснил, что запрещенные вещества он сорвал у себя в огороде и хранил для личного употребления. Сбывать кому-либо наркотики мужчина не планировал, заверил он.

Найденные растения специалисты направили на экспертизу, которая подтвердила, что вещество массой 20 граммов является наркотиком. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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