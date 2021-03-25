Происшествия
Крымчанину грозит тюремный срок за хранение конопли
В Нижнегорском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как отметили в ведомстве, полицейские получили информацию о том, что 44-летний местный житель хранит дома наркотики. Сотрудники МВД провели осмотр по месту жительства подозреваемого, где обнаружили растения конопли.
Подозреваемый пояснил, что запрещенные вещества он сорвал у себя в огороде и хранил для личного употребления. Сбывать кому-либо наркотики мужчина не планировал, заверил он.
Найденные растения специалисты направили на экспертизу, которая подтвердила, что вещество массой 20 граммов является наркотиком. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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