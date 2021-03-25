Происшествия
Крымчанин отправится в тюрьму за зверское убийство 14-летней давности
Жителю Симферополя вынесли приговор за убийство, которое он совершил 14 лет назад.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Трагедия произошла в ноябре 2006 года в столице Крыма. 41-летний мужчина распивал спиртное в доме вместе со своей сожительницей и общим знакомым. Алкоголь распалил ссору, мужчины начали драться.
«В ходе возникшей ссоры между мужчинами подсудимый нанес прутом арматуры множественные удары по голове и туловищу своему знакомому, затем, взяв со стола кухонный нож, несколько раз ударил его в область живота. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления», - пояснили в ведомстве.
На следующий день убийца вынес тело на соседний участок, сбросил в яму, вырытую под закладку фундамента и засыпал мусором.
Теперь, спустя 14 лет, злоумышленник полностью признал свою вину.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре, отметив, что обвинительное заключение утверждено, однако приговор еще не вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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