Власть
Константинов обещает арестовывать все, что будет двигаться рядом с Крымом
фото © Аргументы недели
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов уверен, что республике удастся взыскать с Украины ущерб, понесенный регионом в результате «водной блокады».
«Очень хорошие шансы. Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо Российской Федерации. Это наши внутренние претензии», - заявил Константинов журналистам.
Он также выразил уверенность, что организаторы и исполнители водной блокады Крыма будут объявлены в международный розыск.
Ранее глава крымского парламента сообщил, что сумма исковых требований к Украине по водной блокаде превысила один триллион рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Зеленский ввел в действие решение СНБО по Крыму. Президент утвердил «Стратегию деоккупации Крыма», одобренную ранее Советом нацбезопасности.
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом. Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.
Зеленский ввел санкции против ряда компаний Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда физлиц и компаний.
В Госдуме разочарованы отказом Германии признать Крым российским. Власти Германии «разочаровывают своим отказом признать Крым российской территорией».
Какой сегодня праздник 25 марта фото
Сегодня, 25 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В горах Крыма снова рубят лес под частную застройку
На этот раз от рук девелоперов пострадали деревья в районе поселка Розового, расположенного у самой кромки Крымского природного заповедника.
Высокие цены в будущем могут лишить Крым туристов
Стоимость отдыха в крымских гостиницах по сравнению с прошлым годом уже в среднем повысилась на 15%. Несмотря на это, мест в объектах размещения на июль-август практически не осталось.
Зеленский ввел в действие решение СНБО по Крыму
Президент утвердил «Стратегию деоккупации Крыма», одобренную ранее Советом нацбезопасности.
15 часов назад
Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму
19 часов назад
На День смеха власти решили перекрыть Крымский мост
19 часов назад
Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом
18 часов назад
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной
Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».