Константинов обещает арестовывать все, что будет двигаться рядом с Крымом

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Председатель парламента Крыма Владимир Константинов уверен, что республике удастся взыскать с Украины ущерб, понесенный регионом в результате «водной блокады».

«Очень хорошие шансы. Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо Российской Федерации. Это наши внутренние претензии», - заявил Константинов журналистам.

Он также выразил уверенность, что организаторы и исполнители водной блокады Крыма будут объявлены в международный розыск.

Ранее глава крымского парламента сообщил, что сумма исковых требований к Украине по водной блокаде превысила один триллион рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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