Общество
Какой сегодня праздник 25 марта
фото © pixabay.com
Сегодня, 25 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Закликание Весны (Открытие Сварги)
Фото natworld.info
Сварга открывается, и к людям сходит богиня Жива-Весна. Сегодня Весну кличет и славит не только человек, но и все живое на свете, празднуя победу жизни над смертью.
На Открытие в третий и в последний раз закликается Весна, когда открывается Сварга никто не работает. Обряд закликания Весны связывали с первым прилетом птиц и началом таяния снегов.
С наступлением утра угощаются ржаным печеньем в форме жаворонков, отпускают живых птиц из клеток на волю, призывая весну. Главными, самыми активными, участниками обряда были девушки и дети.
В этот день женщины «выкликают просо», поют известную песню «А мы просо сеяли, сеяли». Также все играют в обрядовую игру «круглые горелки».
День работника культуры России
День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен Указом Президента РФ №1111 от 27 августа 2007 года.
О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры РФ. Он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».
Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. К своему празднику они, конечно же, традиционно организуют множество прекрасных культурных мероприятий.
Феофанов день (Проломи наст)
Феофан Исповедник - византийский монах, летописец, почитаемый православной церковью в лике преподобного. Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом Мефодием в 9 веке, а также из его собственного произведения «Хронография». Преподобному приписывается дар чудотворения - исцеления болезней и изгнания бесов.
Также сегодня, 25 марта, отмечают такие праздники:
- Католическое Благовещение Пресвятой Девы Марии
- День чтений произведений Джона Толкина (Tolkien Reading Day)
- Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести
- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
- День воли в Беларуси
- День службы безопасности Украины
- День памяти жертв коммунистического геноцида в Латвии
- Праздник баламутов
- Международный день вафель (International Waffle Day)
- День приручения воздушных шариков
- День бездомного человека
- День рождения почтовой открытки
- Международный день нерожденного ребенка (International Day of the Unborn Child)
- Европейский день талантов (EU Talent Day)
- День независимости Греции
Сегодня именины празднуют: Григорий, Феофан, Мария, Семен, Финеес (Финес).
Что происходило 25 марта в прошлые годы
1668 - Состоялись первые в Америке лошадиные бега.
1807 - Начались регулярные перевозки по железной дороге Свонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой железной дорогой с регулярными пассажирскими перевозками.
1821 - Провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи.
1857 - Впервые сфотографировано солнечное затмение.
1857 - В Брисбене (Австралия) во второй раз подряд (после 5 апреля 1856) наблюдали солнечное затмение.
1857 - Леон Скотт запатентовал фонавтограф, первый прибор для записи звуковых колебаний.
1872 - Выпущена первая в России почтовая карточка.
1876 - Провела свой первый матч футбольная сборная Уэльса, одна из старейших в мире.
1916 - Женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров.
1917 - Вышло постановление Временного правительства об отмене смертной казни.
1940 - Югославский принц Павел подписал соглашение о взаимопомощи с Италией и Германией.
1977 - Элвис Костелло выпустил дебютный сингл «Less Than Zero».
1988 - Австралиец Невилл Паттен построил самый маленький в мире велосипедего колеса были диаметром менее 2-х см.
1993 - Созданное центральное бюро Интерпола Украины.
1998 - В Нью-Йорке американцы Марк и Роберта Грисволд установили мировой рекорд продолжительности поцелуяих поцелуй длился 29 часов без единой перерыва.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 марта. Какие праздники будут завтра?
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