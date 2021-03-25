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Власть

Фирма из Чечни получит почти миллиард за реконструкцию очистных в Крыму

18:32 четверг, 25 марта 2021
Ялта
Фирма из Чечни получит почти миллиард за реконструкцию очистных в Крыму

фото © Новости Крыма

Комплекс канализационных очистных сооружений «Утес» в южнобережном поселке Малый Маяк реконструируют за 938,9 миллиона рублей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте крымского правительства.

Как следует из документа, строительно-монтажными работами займется Научно-производственная компания «Интербизнес-55». Предприятие с уставным капиталом в 100 тысяч рублей, по данным единого госреестра юрлиц, зарегистрировано в Чеченской Республике. Реконструкцию КОС в Малом Маяке подрядчику необходимо будет завершить к 31 января 2024 года, выполнив самостоятельно не менее 60% объема работ.

Строительство КОС в Малом Маяке – не первый объект фирмы в Крыму. По данным единого портала госзакупок, в июле 2020 года эта же компания получила контракт на строительство систем водоснабжения и водоотведения в двух районах Феодосии – «Карантин» и «Форштадт» – стоимостью 386,7 миллиона рублей. В декабре 2019 года предприятие также было назначено подрядчиком по реконструкции магистрального водовода Фронтовое – водоочистные сооружения в Феодосии стоимостью в 358,5 миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Фирма из Чечни получит почти миллиард за реконструкцию очистных в Крыму

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