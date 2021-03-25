Фирма из Чечни получит почти миллиард за реконструкцию очистных в Крыму

фото © Новости Крыма

Комплекс канализационных очистных сооружений «Утес» в южнобережном поселке Малый Маяк реконструируют за 938,9 миллиона рублей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте крымского правительства.

Как следует из документа, строительно-монтажными работами займется Научно-производственная компания «Интербизнес-55». Предприятие с уставным капиталом в 100 тысяч рублей, по данным единого госреестра юрлиц, зарегистрировано в Чеченской Республике. Реконструкцию КОС в Малом Маяке подрядчику необходимо будет завершить к 31 января 2024 года, выполнив самостоятельно не менее 60% объема работ.

Строительство КОС в Малом Маяке – не первый объект фирмы в Крыму. По данным единого портала госзакупок, в июле 2020 года эта же компания получила контракт на строительство систем водоснабжения и водоотведения в двух районах Феодосии – «Карантин» и «Форштадт» – стоимостью 386,7 миллиона рублей. В декабре 2019 года предприятие также было назначено подрядчиком по реконструкции магистрального водовода Фронтовое – водоочистные сооружения в Феодосии стоимостью в 358,5 миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно зачем Украина укрепляет дамбу на Северо-Крымском канале. Украинские власти рассматривают возможность укрепления дамбы на 107-м км Северо-Крымского канала, чтобы избежать «несанкционированного попадания воды» в Крым и для орошения земель Херсонщины.

Когда Крым сможет уйти от графиков подачи воды?. Если ситуация с наполняемостью водохранилищ в Крыму останется на прежнем уровне, то это позволит смягчить графики подачи воды.

Санаторий в Феодосии испачкал пруд сточными водами. В Феодосии природоохранный прокурор требует возбудить уголовное дело о загрязнении местного пруда.

Власти Ялты уже 30 лет ищут варианты решения проблемы расселения гостиницы «Звездочка». Власти Ялты попытаются расселить общежитие «Звездочка» по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.