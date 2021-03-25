Бухгалтер техникума в Крыму подозревается в хищении миллионов студенческих выплат

Бухгалтер симферопольского техникума подозревается в хищении 11,5 млн рублей, выделенных на выплаты студентам.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Сотрудник образовательного учреждения при начислении стипендий, материальной помощи и компенсации питания отдельным категориям обучающихся вносила в соответствующие реестры на выплаты свои анкетные данные и перечисляла часть предназначаемых студентам выплат на свой банковский счет. Таким образом, должностное лицо за период с 2016 по январь 2021 похитила более 11,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вынесен приговор в деле о краже и попытке вскрыть банкомат в Крыму. Двое мужчин приговорены к лишению свободы за кражу из терминала в магазине и попытку вскрыть банкомат в Бахчисарайском районе.

Крымчанин отправится в тюрьму за зверское убийство 14-летней давности. Жителю Симферополя вынесли приговор за убийство, которое он совершил 14 лет назад.

В Крыму будут судить экс-руководителей коньячного завода. Трое фигурантов, причастных к совершению коррупционного преступления, связанного с деятельностью одного из крымских коньячных заводов, предстанут перед судом.

Зеленский подписал закон, упрощающий доступ к правосудию жителям Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доступе к правосудию граждан Украины, проживающих в Крыму.