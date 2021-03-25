Власть
Бухгалтер техникума в Крыму подозревается в хищении миллионов студенческих выплат
Бухгалтер симферопольского техникума подозревается в хищении 11,5 млн рублей, выделенных на выплаты студентам.
Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
«Сотрудник образовательного учреждения при начислении стипендий, материальной помощи и компенсации питания отдельным категориям обучающихся вносила в соответствующие реестры на выплаты свои анкетные данные и перечисляла часть предназначаемых студентам выплат на свой банковский счет. Таким образом, должностное лицо за период с 2016 по январь 2021 похитила более 11,5 млн рублей», – говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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