Американские горки и казино: что власти наобещали российским туристам в Крыму

фото © Новости Крыма

Власти Крыма время от времени анонсируют создание очередного «кластера» – на полуострове обещают создать не только туристические, но и развлекательные образования.

Однако предлагаемые с 2014 года варианты парков развлечений до сих пор не построены.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что власти готовят предложения по созданию развлекательных кластеров на полуострове.

«Обсудили ряд вопросов с открытием развлекательных кластеров. Мы готовим ряд программ, в том числе руководству страны на стол положены конкретные предложения, по которым в том числе будут определены источники финансирования, кто будет отвечать за реализацию программ и так далее», – сказал Аксенов.

Подробностями о предполагаемых развлекательных кластерах и местах их размещения глава Крыма не поделился.

Ранее о планируемом создании туристических кластеров рассказал во время визита на полуостров глава Министерства экономического развития России Максим Решетников.

«Для формирования новых точек развития полуострова, минэкономразвития ведется работа, направленная на реализацию дополнительных крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство инфраструктуры для круизных пассажирских перевозок, а также строительство туркластера на западном побережье полуострова», – сообщил Решетников.

Ожидается, что в рамках создания туристических кластеров будут выполнены строительство и реконструкция 34 объектов инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова, среди которых объекты детского отдыха и оздоровления в Евпатории, в Коктебеле и Севастополе.

В августе 2014 года сообщалось, что в Крыму построят исторический парк развлечений «Царьград» стоимостью 4 млрд рублей. И что соглашение о намерении подписали в Ялте основатель парка Puy du Fou Филипп де Вилье, основатель благотворительного фонда святителя Василия Великого Константин Малофеев и врио главы Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов тогда утверждал, что это доказывает безопасность ведения бизнеса для иностранцев в Крыму.

«Мы однозначно выступаем за то, чтобы создать все условия, чтобы бизнес, в том числе европейский, чувствовал себя здесь комфортно», – заявил тогда Аксенов на встрече с журналистами.

Этот парк развлечений на площади 60 га планировали построить в 2019 году. Концепция парка предусматривала «создание атмосферы различных исторических периодов в истории российского государства». Также говорили, что проект будет уникальным для Крыма по своим масштабам и передовым технологиям, а кроме своего исторического наполнения парк будет соответствовать самым современным технологиям – на его территории должны были работать запрограммированные фонтаны, мультимедийные шоу, 3D-инсталляции.

В августе 2017-го российские СМИ пестрели заголовками на тему «В Крыму построят развлекательно-образовательный космический парк». Особо отмечалось, что аналогов такого космопарка в мире нет.

Начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Юрий Лончаков рассказывал тогда: «Это будет музейный комплекс, развлекательный кластер, где дети и взрослые смогут попробовать, что такое космос. Поработать с тренажерами, в скафандре. И, конечно же, это направление студенческое и детские космические образовательные лагеря».

А депутат крымского парламента, ветеран космических войск Валерий Аксенов – отец Сергея Аксенова – подчеркнул, что наиболее подходящим местом для размещения космического парка может стать Евпатория.

«Администрация города Евпатории зарезервировала под проект площадку в районе 8 гектар. Но пока на сегодня идет только выработка окончательной концепции. Я считаю, что Евпатория – это наиболее приемлемое место», – сообщил Аксенов-старший, добавив, что вопрос строительства космического парка будет рассмотрен на уровне правительства и парламента республики.

С тех пор о судьбе этих двух парков ничего не известно.

Много было сделано заявлений и о еще одном способе развлечений для туристов – игорной зоне. «Крымский Лас-Вегас» вот уже много лет хотят начать строить на полуострове. В декабре 2019 года крымский инвестиционный совет поддержал проект строительства в Кацивели игорной зоны, включающий казино и гостиничный комплекс, с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей. Реализатором проекта определили «Управляющую компанию инфраструктурных проектов» («УКИП»).

Директор «УКИП» Денис Козорез тогда отметил: «Это один из самых масштабных инвестиционных проектов Южного берега, да и всего полуострова в целом. Его реализация будет способствовать развитию Крыма как курорта мирового уровня, создаст более 250 дополнительных рабочих мест с планируемыми налоговыми отчислениями свыше 1 млрд в бюджеты разных уровней в течение ближайших 10 лет».

Реализация этого проекта рассчитана на 2020-2023 годы.

«На территории игорной зоны «Золотой берег» предполагается строительство единого комплекса, который будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал, открытые площадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зона парковки и обслуживания транспорта», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Ровно через год, в декабре 2020 года, сообщалось, что строительство игорной зоны в Кацивели стартует в первом квартале 2021 года. «Инвестсоглашения все заключены, земля выделена. Строительство, скорее всего, начнется в первом квартале», – сказал на пресс-конференции Сергей Аксенов.

Между тем, первый квартал 2021 года уже почти закончился, а в Кацивели никаких подвижек пока не наблюдается.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Высокие цены в будущем могут лишить Крым туристов. Стоимость отдыха в крымских гостиницах по сравнению с прошлым годом уже в среднем повысилась на 15%. Несмотря на это, мест в объектах размещения на июль-август практически не осталось.

Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки. Крымские отели для бесперебойного обеспечения водой своих постояльцев устанавливают собственные опреснительные установки.

Выдержит ли Крым десять миллионов туристов?. Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год, формально природные ресурсы полуострова могут выдержать такую антропогенную нагрузку. Однако этого пока нельзя сказать об инфраструктуре.

Новый курорт? Туристы почему-то стали бронировать жилье в Симферополе. Аналитики отмечают, что, по сравнению с 2019 годом, рост числа бронирований на майские праздники составляет 12%. Конкретно по городам: на 39% выросло число бронирований в Ялте, на 15% — в Севастополе больше, на 375% — в Симферополе.