57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

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За 24 марта на территории Республики Крым подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 24 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 44 выявлены при обращении за медицинской помощью, 12 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2424 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 105 человек, выздоровевших за весь период – 34 797 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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