Злополучную для Крыма «Комету» перекупят в Краснодарский край

Периодически ломавшееся прошлым летом в Севастополе судно на подводных крыльях хотят запустить по новому маршруту Новороссийск – Сочи.

Представленный президенту в 2017 году проект «Комета 120М» наконец-то свяжет две точки притяжения на Черноморском побережье России. Только произойдет это чуть иначе, нежели было заявлено Владимиру Путину, который одобрил госфинансирование «Кометы», как современного пассажирского транспорта на подводных крыльях для маршрута Севастополь – Сочи. Спустя четыре года «Кометы» появится и там, и там. Одну из двух, находящихся на хранении севастопольского порта, уже скоро отправят в Сочи. В итоге у обеих южных столиц будет по «Комете», но без морского сообщения между ними и надежды, что еще три обещанных к 2021 году судна когда-нибудь достроят.

Крупнейший в России оператор речных круизов «Водоходъ» открывает в мае новый маршрут Новороссийск – Сочи, сообщила в понедельник газета «Коммерсант». Зарегистрированная на кипрский офшор фирма намерена оформить в сублизинг судно, которое сейчас находится в Севастополе.

На данный момент в Камышовой бухте города хранятся три «Кометы». Первая из них была запущена на маршрут Севастополь – Ялта экс-премьером России Дмитрием Медведевым еще в августе 2017 года. Вторую завод «Вымпел» перегнал на Крымский полуостров в прошлом году накануне туристического сезона. Однако это судно, по словам знакомых с ситуацией источников «Примечаний», постоянно ломалось из-за китайских комплектующих, поэтому летние рейсы регулярно оставались без дополнительной единицы. Третья «Комета» — утверждают те же источники — была отправлена в Севастополь и законсервирована. В нем якобы отсутствуют необходимые для перевозки пассажиров комплектующие.

Как следует из публикации «Коммерсанта», «Водоходъ» надеется к маю этого года получить именно вторую «Комету». Представители круизной компании заявляют, что ведут успешные переговоры по уступке прав на договор лизинга «Кометы» с логистической дочкой завода «Вымпел» — «Морскими скоростными пассажирскими перевозками». А в случае неудачи или нерентабельности маршрута Новороссийск – Сочи руководство «Водохода» рассчитывает на государственное субсидирование.

Напомним, в 2017 году была анонсирована программа возрождения пассажирского судоходства на подводных крыльях. Проект с помпой развернули в Крыму и Севастополе. На тот момент топ-менеджмент судостроительный отрасли пообещал президенту Владимиру Путину к 2021 году выпустить с завода «Вымпел» пять «Комет» для черноморских перевозок. Стоимость госзаказа оценивалась в 1,8 млрд рублей.

Однако проект столкнулся с крымскими санкциями: немецкий завод MTU отказался оснащать «Кометы» двигателями из Германии. Затем «Вымпел» свернул анонсированные планы по переносу своей производственной базы по достройке судов из Рыбинска в Севастополь и ликвидировал представительство завода в городе федерального значения. Всю доделку согласно новым заявлениям чиновников перенесли в Феодосию, где сейчас находятся пустые корпуса еще двух «Комет» и откуда до сих пор нет информации о стадии реализации проекта.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что убыточный и оставшийся без крупных госзаказов «Вымпел» за один рубль был передан из концерна «Калашников» в «Объединенную строительную корпорацию». По словам близкого к строительной отрасли собеседника «Примечаний», это могло поставить окончательный крест на строительстве «Комет 120М», так как ОСК предложила Владимиру Путину и Михаилу Мишустину новый вариант пассажирских перевозок по Черному морю.

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