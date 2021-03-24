Власть
Зеленский ввел в действие решение СНБО по Крыму
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Президент утвердил «Стратегию деоккупации Крыма», одобренную ранее Советом нацбезопасности.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О «Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма», сообщает пресс-служба ОП в среду, 24 марта.
Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины.
В частности Стратегия «определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации АРК». Также Стратегия «дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности».
«Согласно Стратегии, в рамках государственной политики по обеспечению деоккупации территории Крыма Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы», - говорится в документе.
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