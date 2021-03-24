Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.1
воздух +3
море +9

Санкции

Зеленский ввел санкции против ряда компаний Крыма

12:32 среда, 24 марта 2021
Зеленский ввел санкции против ряда компаний Крыма

фото © Новости Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда физлиц и компаний.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — отмечается в документе на официальном сайте Зеленского.

Всего ограничительные меры коснулись 26 физлиц и 81 юрлица. Под санкции попали первый замглавы МВД Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, Александр Башкин, должностные лица МВД и миграционной службы. Также в списке — замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.

Кроме того, в список попал ряд российских СМИ: МИА «Россия сегодня», портал РИА Новости Украина. А также сайты Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.

Помимо этого, в санкционном списке оказались и крымские компании, в частности,  ГУП «Черноморнефтегаз», ГУП «Крымгеология», ГУП «Крымгазсети», ПАО «Массандра», ФГБУ «Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН», ООО «Крымская первая страховая компания» и другие.

Ограничительные меры ввели также против троих депутатов Европарламента от Франции — Виржини Жорон, Жан-Лина Лакапеля и Филиппа Оливье.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов. Министр культуры Крыма назвала керченских грифонов орлольвами, которые охраняют ворота в ад.

Еще один крымский депутат рискует остаться без мандата. В администрации президента РФ продолжаются консультации по претендентам в Госдуму от Крыма.

Константинов рад, что власти Украины «вручили ему награду». Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал «имитацией бурной деятельности со стороны Киева» санкции в отношении его Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«В этом списке не те фамилии»: Поклонская отреагировала на санкции. Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на санкции в отношении нее Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Власть
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.

Коронавирус в Крыму
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Актуальные темы

Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря

Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.

21 марта

Власть
Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом

Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом

ВСУ провели учения в непосредственной близости от границы с Крымским полуостровом. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Украины.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации