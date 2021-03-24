Санкции
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Зеленский ввел санкции против ряда компаний Крыма
фото © Новости Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда физлиц и компаний.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — отмечается в документе на официальном сайте Зеленского.
Всего ограничительные меры коснулись 26 физлиц и 81 юрлица. Под санкции попали первый замглавы МВД Александр Горовой, замглавы МВД Игорь Зубов, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, Александр Башкин, должностные лица МВД и миграционной службы. Также в списке — замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов.
Кроме того, в список попал ряд российских СМИ: МИА «Россия сегодня», портал РИА Новости Украина. А также сайты Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.
Помимо этого, в санкционном списке оказались и крымские компании, в частности, ГУП «Черноморнефтегаз», ГУП «Крымгеология», ГУП «Крымгазсети», ПАО «Массандра», ФГБУ «Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН», ООО «Крымская первая страховая компания» и другие.
Ограничительные меры ввели также против троих депутатов Европарламента от Франции — Виржини Жорон, Жан-Лина Лакапеля и Филиппа Оливье.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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