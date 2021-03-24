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Власть

Зеленский подписал закон, упрощающий доступ к правосудию жителям Крыма

20:01 среда, 24 марта 2021
Зеленский подписал закон, упрощающий доступ к правосудию жителям Крыма

фото © gazeta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доступе к правосудию граждан Украины, проживающих в Крыму.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что речь идет о Законе «О внесении изменений в статью 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» № 1319-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 марта 2021 года.

«Этот документ имеет целью упрощение доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма. В частности, закон дает возможность жителям оккупированного полуострова обращаться в любой суд Херсонской области для рассмотрения гражданского дела или ходатайствовать о передаче дела в такой суд при рассмотрении в судах города Киева. Это позволит людям не тратить время и средства для участия в судебном заседании в столице», – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что остается действующей норма закона, согласно которой гражданские дела, подсудные местным судам, расположенным в АР Крым и Севастополе, рассматриваются судами города Киева.

«Этот закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан через упрощение доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма», – отметили в Офисе президента Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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