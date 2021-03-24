Власть
Воняет и разлагается: скотомогильник на севере Крыма никто не контролирует
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Россельхознадзор, ветеринарный контроль, полиция, администрация и ЖКХ — пока эти ведомства решают, кто за что отвечает, жители пгт Новоселовского Раздольненского района, что на севере Крыма, задыхаются от смрада разложившихся трупов животных в стихийном скотомогильнике.
Как рассказал председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов, с начала 2021 года его ведомство лишилось полномочий по контролю за такими объектами.
Однако в свое время, по словам Иванова, на расстоянии километра от Новоселовского был размещен инсинератор — установка для термического уничтожения отходов. Эта территория оборудована по всем требованиям и нормам.
«Каждый сознательный гражданин может приехать и сжечь свои отходы. Но это платная услуга», —предупредил глава комитета.
Впрочем, с января этого года за безопасную утилизацию останков домашнего скота отвечает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора. Однако единых правил по контролю за несанкционированными могильниками животных нет.
«Наша работа начинается с обращений граждан: там-то выкинули трупы животных. Если человек пойман с поличным, то у нас есть все полномочия привлечь его к ответственности. Если такого виноватого нет, то меры идут на уборку скотомогильника, однако этим должна заниматься районная администрация или ЖКХ», — рассказал специалист Артем Мартынюк.
Пока в высоких кабинетах идут пикировки, крымчане страдают от неприятного соседства. Как передает Крым24, жители Новоселовского не могут на улице дышать полной грудью — такая вонь стоит в воздухе.
По данным главы администрации Новоселовского сельского поселения Марины Бугаевой, в этом карьере на окраине села изначально планировалось организовать скотомогильник, однако из-за грунтовых вод отказались от этого проекта. Чиновники отказались, а нерадивые фермеры — нет.
«Проводили рейдовые мероприятия, но, как оказалось, этого мало. Сидели, смотрели, наблюдали в засаде вместе с полицией. Но каким-то образом вываливают все обратно в этот карьер», — рассказал на камеру глава администрации Раздольненского района Андрей Захаров.
Впрочем, подземные реки в этом районе уже не спасти — даже если ликвидировать свалку, то, по мнению куратора проекта «ЭкоСреда» Виктории Билан, почва «убита». Экоактивисты подготовили запросы во все инстанции для спасения этой территории.
В тексте использованы материалы: Форпост
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