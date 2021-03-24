Власти Ялты уже 30 лет ищут варианты решения проблемы расселения гостиницы «Звездочка»

фото © Ялта-24

Власти Ялты попытаются расселить общежитие «Звездочка» по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Об этом в ходе совещания по данной проблеме сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«По документам «Звездочка» – это гостиница, но люди в ней живут с 90-х годов, и здесь выросло уже несколько поколений. Однако, учитывая, что здание де-юре является не жилым, действующее законодательство не позволяет муниципалитету самостоятельно расселять из него людей. Поэтому администрация намерена добиться придания зданию статуса жилого и признать его помещения аварийными, после чего появятся законные основания включить жильцов в программу переселения из ветхого и аварийного жилья», – пояснила она.

Павленко напомнила, что ранее расселить «Звездочку» планировалось через соответствующую программу Госкомитета по делам межнациональных отношений РК. «Для строительства дома был сформирован участок на улице Кирова, 159, проектная организация сделала визуализацию и эскизный проект, с ней же должен был быть заключен договор на проектирование», – уточнила она, обратив внимание, что по протоколу с Госкомнацем, у города были обязательства сделать проект и экспертизу, а у комитета – изыскать средства на строительство.

По словам главы администрации Ялты, в силу разных причин этим планам не суждено было сбыться. «И чтобы быстрее решить вопрос, решено действовать по программе переселения из ветхого и аварийного жилья», – заверила Павленко.

Она подчеркнула, что глава Крыма Сергей Аксенов лично попросил президента России Владимира Путина продлить для республики эту программу до 1 января 2025 года, в частности, относительно Ялты и Алушты.

Павленко также предложила инициативной группе разъяснить жильцам позицию администрации и совместно с отделом по вопросам квартирного учета департамента имущественных и земельных отношений сформировать папки документов по каждому проживающему. «Жилье должны получить только те, по кому подтвердится право на переселение. Каждое дело по каждому переселенцу будет проверять прокуратура и правоохранительные органы», – пообещала глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций. Ученые из Крымского федерального университета имени Вернадского считают, что рассол, который образовывается от опреснительных установок, можно сбрасывать в озеро Сиваш.

Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы. В Севастополе думают, что «открытие интим-магазина на Большой Морской несет угрозу патриотическому и морально-ценностному воспитанию горожан».

Корпус детской больницы в Ялте хотят превратить в общежитие. Шестиэтажный неработающий корпус детской больницы – бывшего санатория «Горняк» – в Ялте может быть переоборудован в общежитие для приезжих учителей и врачей.

Власти Симферополя заплатят 1,5 млн рублей за уничтожение деревьев. Объявлен тендер на обрезку и снос зеленых насаждений в городе.