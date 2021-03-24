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Происшествия

В Судаке мошенник брал деньги за «связи» в ГИБДД

12:31 среда, 24 марта 2021
Судак

Злоумышленник предлагал жителям Судака научить водить автомобиль и получать удостоверение без экзамена. Таким способом он выманил у потерпевших более 37 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В полицию Судака обратились два местных жителя, которые сообщили, что стали жертвой мошенника. Неизвестный обещал им не только организовать обучение по вождению автомобиля, но и помочь получить водительское удостоверение, минуя госэкзамен в ГИБДД.

«Злоумышленник убедил их в том, что за денежное вознаграждение он, используя «свои связи», способен решить их проблемы. Каждый из потерпевших перевел деньги на расчетный счет злоумышленника, однако по прошествии времени он перестал выходить на связь. В результате общая сумма похищенных денежных средства составила 37 600 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Отрабатывая поступившую информацию, полиция задержала 27-летнего жителя Ставропольского края. Выяснилось, что мужчина причастен к серии аналогичных преступлений, совершенных в Ставрополье, Краснодарском крае и Республике Крым.

Теперь в отношении мошенника возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

Также правоохранители задержали нетрезвого водителя с поддельными правами в Красногвардейском районе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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