Происшествия
В Судаке мошенник брал деньги за «связи» в ГИБДД
Злоумышленник предлагал жителям Судака научить водить автомобиль и получать удостоверение без экзамена. Таким способом он выманил у потерпевших более 37 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В полицию Судака обратились два местных жителя, которые сообщили, что стали жертвой мошенника. Неизвестный обещал им не только организовать обучение по вождению автомобиля, но и помочь получить водительское удостоверение, минуя госэкзамен в ГИБДД.
«Злоумышленник убедил их в том, что за денежное вознаграждение он, используя «свои связи», способен решить их проблемы. Каждый из потерпевших перевел деньги на расчетный счет злоумышленника, однако по прошествии времени он перестал выходить на связь. В результате общая сумма похищенных денежных средства составила 37 600 рублей», — рассказали в пресс-службе.
Отрабатывая поступившую информацию, полиция задержала 27-летнего жителя Ставропольского края. Выяснилось, что мужчина причастен к серии аналогичных преступлений, совершенных в Ставрополье, Краснодарском крае и Республике Крым.
Теперь в отношении мошенника возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
Также правоохранители задержали нетрезвого водителя с поддельными правами в Красногвардейском районе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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