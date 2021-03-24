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Происшествия

В Симферополе суд вынес приговор крымчанину за 36 ножовых ранений

Симферопольский районный суд признал 33-летнего жителя с. Пионерское виновным в убийстве знакомого и приговорил его к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«В конце сентября прошлого года в ходе совместного распития спиртных напитков между подсудимым и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки мужчина нанес потерпевшему не менее 36 ударов в область грудной клетки, туловища, головы, а также верхних и нижних конечностей потерпевшего. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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