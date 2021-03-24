В Севастополе женщины не поделили мужчину: одной теперь грозит тюрьма

В Севастополе женщине грозит до двух лет лишения свободы за нанесение травм своей сопернице, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как рассказали правоохранители, 37-летняя жительница Севастополя со своим сожителем приехала к его бывшей супруге, чтобы мужчина забрал свои вещи.

«Между незваной гостьей и 30-летней экс-супругой произошла ссора, во время которой младшая участница конфликта схватила фарфоровую вазу и ударила ею соперницу.

Полученные травмы заставили потерпевшую обратиться в медицинское учреждение», - рассказали в МВД.

В отношении женщины возбудили уголовно дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь за импульсивное решение ей грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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