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В Севастополе разрешили отстреливать волков и диких кабанов
фото © sevastopol.su
В департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя объявили о начале проведения мероприятий по регулированию численности волков, лисиц и диких кабанов на территории общедоступных охотничьих угодий города.
С 9 марта по 14 сентября 2021 года в лесах Севастополя планируется истребить 5 особей волка и 20 особей лисицы. Мероприятия по отстрелу 36 диких кабанов планируется провести в течение марта 2021 года, следует из опубликованных на сайте департамента приказов.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности животных, как отмечается, связаны с угрозой возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания.
Как сообщалось, в Севастополе за минувший год резко увеличилась популяция волков. За это время количество серых хищников на территории города выросло более чем в два раза (с 8 до 18 особей), а с 2016 — в 6 раз (с 3 до 18 особей).
«Численность волков в Севастопольском регионе необходимо регулировать и снижать ее до одной пары, полное отсутствие вида ведет к занятию его ниши одичавшими собаками, а высокая численность отрицательно влияет на состояние популяций копытных», — отмечали в природоохранном департаменте.
Для нашего региона оптимально изъятие 10–15 особей за сезон. Для этого ведомством было принято решение о регулировании численности волка на территории охотничьих угодий Севастополя с декабря 2020 года по февраль 2021 года в количестве 10 особей.
В рамках подобных мероприятий сотрудниками государственного охотничьего надзора в январе 2021 года добыта и передана на исследование одна особь — бешенство у волка обнаружено не было.
В тексте использованы материалы: Форпост
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