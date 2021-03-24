Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.1
воздух +3
море +9

Происшествия

В Крыму задержали пьяного водителя с «липовыми» правами

11:45 среда, 24 марта 2021

Правоохранители на одной из крымских дорог задержали пьяного водителя с поддельными правами, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, во время ночного патрулирования на дороге Красногвардейское – Симферополь наряд ДПС остановили автомобиль «ВАЗ».

За рулем находился 27-летний крымчанин с признаками опьянения. Процедуру освидетельствования он пройти отказался. Кроме этого, у полицейских вызвало сомнение водительское удостоверение.

По результатам экспертизы документ признан поддельным. Теперь мужчине грозит не только наказание за пьяную езду, но и уголовное преследование за подделку документов.

Ранее в Евпатории , который в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, принадлежащий предприятию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Москвой задержали крымчанина за преступление 20-летней давности. В Московской области задержали обвиняемого в разбойном нападении, которое произошло 20 лет назад в Крыму.

Российские силовики выявил новые преступления экс-чиновника из Евпатории Тюрягина. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших начальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории и директора одного из муниципальных унитарных предприятий (МУП), которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

Севастополец задолжал более миллиона по штрафам за нарушение ПДД. Сотрудники ГИБДД выявили в Севастополе автовладельца, в отношении которого числилось 542 административных материала на нарушение ПДД.

Россиянин предстанет перед судом за угон «Лексуса» в Крыму. По версии следствия, с помощью отвертки угонщик заменил регистрационный знак автомобиля, после чего отключил систему GPS.

Власть
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.

Коронавирус в Крыму
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Актуальные темы

Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря

Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.

21 марта

Власть
Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом

Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом

ВСУ провели учения в непосредственной близости от границы с Крымским полуостровом. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Украины.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации