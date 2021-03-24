В Крыму задержали пьяного водителя с «липовыми» правами

Правоохранители на одной из крымских дорог задержали пьяного водителя с поддельными правами, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, во время ночного патрулирования на дороге Красногвардейское – Симферополь наряд ДПС остановили автомобиль «ВАЗ».

За рулем находился 27-летний крымчанин с признаками опьянения. Процедуру освидетельствования он пройти отказался. Кроме этого, у полицейских вызвало сомнение водительское удостоверение.

По результатам экспертизы документ признан поддельным. Теперь мужчине грозит не только наказание за пьяную езду, но и уголовное преследование за подделку документов.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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