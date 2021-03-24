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Коронавирус в Крыму

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

08:01 среда, 24 марта 2021
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

фото © rbc.ru

За 23 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 45 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2492 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 333 человека, выздоровевших за весь период – 34 692 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

В ЕС заявили, что не нуждаются в российской вакцине «Спутник V». Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».

В Крым привезли еще немного вакцин. Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Республику Крым.

В Севастополе ежегодно рождаются один-два ребенка с синдромом Дауна. За последние годы в Севастополе уменьшилось количество детей, рожденных с синдромом Дауна.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

За 23 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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