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Власть

В Крыму будут спасать пчел телефонными звонками

10:57 среда, 24 марта 2021
В Крыму будут спасать пчел телефонными звонками

фото © vokrugsveta.ua

В Республике Крым аграрии должны будут сообщать пчеловодам о готовящейся обработке полей химикатами, чтобы уберечь медоносов от отравления пестицидами.

О принятии соответствующего закона, который вступит в силу в июле 2021 года, напомнил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Закон о пчеловодстве, призванный уберечь пчелиные семьи от отравления агрохимикатами, предприсывает сельхозтоваропроизводителям не позже, чем за три дня до химобработки полей и садов, предупреждать по телефону, интернету или через средства массовой информации располагающиеся по соседству пчеловодческие хозяйства.

Обязательное информирование предусмотрено для хозяйств, которые располагаются ближе семи километров к границам участков, которые будут обрабатываться.Для того, чтобы обеспечить полноценное информирование пчеловодов, все хозяйства должны были ранее официально зарегистрировать райгосадминистрации совместно с профильным министерством.

«К сожалению, многие пчеловоды работают в частном порядке. Пасеки устанавливаются там, где удобно пчеловоду. Такая ситуация приводила иногда к трагичным последствиям, так как аграрии не всегда обладали контактами конкретного пасечника, чтобы предупредить о готовящихся работах с пестицидами и агрохимикатами», - пояснил Рюмшин, добавив что на сегодня в республике официально числится около 30,6 тысячи пчелосемей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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