Власть
В Крыму будут спасать пчел телефонными звонками
фото © vokrugsveta.ua
В Республике Крым аграрии должны будут сообщать пчеловодам о готовящейся обработке полей химикатами, чтобы уберечь медоносов от отравления пестицидами.
О принятии соответствующего закона, который вступит в силу в июле 2021 года, напомнил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
Закон о пчеловодстве, призванный уберечь пчелиные семьи от отравления агрохимикатами, предприсывает сельхозтоваропроизводителям не позже, чем за три дня до химобработки полей и садов, предупреждать по телефону, интернету или через средства массовой информации располагающиеся по соседству пчеловодческие хозяйства.
Обязательное информирование предусмотрено для хозяйств, которые располагаются ближе семи километров к границам участков, которые будут обрабатываться.Для того, чтобы обеспечить полноценное информирование пчеловодов, все хозяйства должны были ранее официально зарегистрировать райгосадминистрации совместно с профильным министерством.
«К сожалению, многие пчеловоды работают в частном порядке. Пасеки устанавливаются там, где удобно пчеловоду. Такая ситуация приводила иногда к трагичным последствиям, так как аграрии не всегда обладали контактами конкретного пасечника, чтобы предупредить о готовящихся работах с пестицидами и агрохимикатами», - пояснил Рюмшин, добавив что на сегодня в республике официально числится около 30,6 тысячи пчелосемей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Засуха «ударила» по крымской экономике сильнее COVID-19. Коронавирусные ограничения повлияли на экономику Крыма меньше, чем вододефицит.
Аксенов поручил подготовиться к птичьему гриппу. Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил план мероприятий по недопущению распространения птичьего гриппа на территории республики.
По Крыму распространились вредители. Вредители распространились в посевах озимых зерновых колосовых культур, озимого рапса, а также вдоль обочин дорог и лесополосах.
Снегопады в Крыму уберегли урожай от вымерзания. Накрывавшие Крым этой зимой снегопады положительно повлияли на сохранность будущего урожая в регионе.
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно
За 23 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 24 марта фото
Сегодня, 24 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Наполняемость водохранилищ Ялты в пять раз меньше необходимого объема
Суммарный полезный объем Счастливенского и Загорского водохранилищ, обеспечивающих водой Ялту, сегодня составляет 8,5 млн кубометров воды при необходимых 40 млн, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.
«Хвастаться нечем»: власти Крыма рассказали о притоках в водохранилища
Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища полуострова не наблюдается.
вчера
Медики Крыма узнали о своей средней зарплате
24 часа назад
Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма
15 часов назад
В Крым хотят закачать воду из реки Дон
23 часа назад
Из Новороссийска в Крым перебросили зенитно-ракетный полк ВДВ
В Крыму стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского соединения ВДВ, сообщают в Минобороны России.