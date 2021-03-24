Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● «Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной ● Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму ● В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно ● Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма
В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы
Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за последнюю неделю на полуострове фиксируют рост завозных из-за границы случаев коронавируса.
Об этом она сказала на заседании оперативного штаба по противодействуют COVID-19.
«За последнюю неделю зарегистрировано 4 завозных случая в республику. Все случаи завезены из Турции. Хочу отметить. Что из всех случаев коронавируса, завезенных в Крым за последние три месяца, максимальное число у нас регистрируется лиц, которые возвращаются из Турции после туристических поездок», – сказала Пеньковская.
По ее словам, на админгранице Крыма с Херсонской областью из-за школьных каникул увеличился пассажиропоток, в связи с чем решено увеличить количество сотрудников Роспотребнадзора в пунктах пропуска.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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