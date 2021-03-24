Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +1
море +9

Коронавирус в Крыму

В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы

19:20 среда, 24 марта 2021

Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за последнюю неделю на полуострове фиксируют рост завозных из-за границы случаев коронавируса.

Об этом она сказала на заседании оперативного штаба по противодействуют COVID-19.

«За последнюю неделю зарегистрировано 4 завозных случая в республику. Все случаи завезены из Турции. Хочу отметить. Что из всех случаев коронавируса, завезенных в Крым за последние три месяца, максимальное число у нас регистрируется лиц, которые возвращаются из Турции после туристических поездок», – сказала Пеньковская.

По ее словам, на админгранице Крыма с Херсонской областью из-за школьных каникул увеличился пассажиропоток, в связи с чем решено увеличить количество сотрудников Роспотребнадзора в пунктах пропуска.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной. Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».

Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о вероятности третьей волны распространения коронавируса.

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 23 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Медики Крыма узнали о своей средней зарплате. Главный врач Медицинского центра «Семашко» доложила президенту РФ Путину о 73 000 рублей в среднем по больнице.

Водный кризис
Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки

Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки

Крымские отели для бесперебойного обеспечения водой своих постояльцев устанавливают собственные опреснительные установки.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Власть
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.

Актуальные темы

Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря

Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.

21 марта

Власть
На День смеха власти решили перекрыть Крымский мост

На День смеха власти решили перекрыть Крымский мост

В конце марта движения по Крымскому мосту может быть частично перекрыто из-за проведения учений.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации