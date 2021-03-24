В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы

Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за последнюю неделю на полуострове фиксируют рост завозных из-за границы случаев коронавируса.

Об этом она сказала на заседании оперативного штаба по противодействуют COVID-19.

«За последнюю неделю зарегистрировано 4 завозных случая в республику. Все случаи завезены из Турции. Хочу отметить. Что из всех случаев коронавируса, завезенных в Крым за последние три месяца, максимальное число у нас регистрируется лиц, которые возвращаются из Турции после туристических поездок», – сказала Пеньковская.

По ее словам, на админгранице Крыма с Херсонской областью из-за школьных каникул увеличился пассажиропоток, в связи с чем решено увеличить количество сотрудников Роспотребнадзора в пунктах пропуска.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной. Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».

Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о вероятности третьей волны распространения коронавируса.

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 23 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Медики Крыма узнали о своей средней зарплате. Главный врач Медицинского центра «Семашко» доложила президенту РФ Путину о 73 000 рублей в среднем по больнице.