В горах Крыма снова рубят лес под частную застройку

фото © Grek Krimski|Чёрный список|Алушта|ВКонтакте

На этот раз от рук девелоперов пострадали деревья в районе поселка Розового, расположенного у самой кромки Крымского природного заповедника.

Прокуратура Крыма проводит проверку, однако администрация курорта не видит беды в уничтожении зеленых насаждений.

Информация об указанной вырубке была опубликована в группе «Черный список|АЛУШТА» соцсети «ВКонтакте». Очевидец опубликовал фото и видео того, что сейчас происходит в долине реки Сафун-Узень — основного источника наполнения Изобильненского водохранилища.

«Никакой центральной канализации здесь нет, и после завершения строительства все стоки будут напрямую попадать в питьевое водохранилище. И все мы с вами скоро будем пить эту водичку», — сделал вывод активист.

В ответ республиканская прокуратура начала проверку законности вырубки деревьев.

Как пояснила старший помощник прокурора Крыма по взаимодействию со СМИ Дарья Бирюк, специалисты ведомства проверят, были ли уничтожены краснокнижные деревья, на каких основаниях ведется вырубка и планируется строительство.

Однако в администрации Алушты заявили, что муниципальный контроль выезжал в поселок Розовый и никаких нарушений не заметил.

«Я лично выезжала на место. Это три выделенных земельных участка в границах населенного пункта, это никакой не лес. Вырубается поросль, которая пошла от ранее проросших деревьев», — заверила глава города Галина Огнева.

Впрочем, это не первый случай сомнительной застройки в Алуштинском округе. До этого общественный резонанс получило уничтожение сосен в Партените, открытие карьера щебня на горном хребте Биюк-Урага и застройка прибрежных склонов в Малом Маяке.

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