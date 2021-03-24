В Гидрометцентре предрекли Крыму усиление засухи в будущем

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Из-за изменений климата в обозримой перспективе засухи в южных регионах России, в том числе и в Крыму, будут только усиливаться, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что на полуострове уже сейчас заметно ощущается дефицит пресной воды, в прошлом году регион пережил сильную засуху. Метеоролог уточнил, что осенью в регионе выпало на 20% осадков меньше нормы.

«В умеренных широтах сумма годовых осадков остается без изменений, в северных регионах количество осадков увеличивается, а в южных - уменьшается. Поэтому эти регионы, аридные по существу, становятся еще более аридными, еще более засушливыми», - цитирует ученого РИА Новости.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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