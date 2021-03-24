Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом

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ВСУ провели учения в непосредственной близости от границы с Крымским полуостровом. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Украины.

По легенде учений силы украинского ПВО, стоящие на границе с Крымом, прервали попытку проведения воздушной разведки условным противником.

«По задумке комплексных учений, дежурные расчеты противовоздушных сил выявили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей командному пункту группировки войск. Для уничтожения противника были задействованы определенные силы и средства», - заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев. После силами систем залпового огня «Смерч» были «уничтожены пункты дислокации условного противника».

Во время выполнения задач учений украинские совершили марш и отработали создание позиций для установок.

Также к учениям привлекли передвижные зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ», которые «участвовали в уничтожении воздушных сил и маскировке огневых позиций».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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