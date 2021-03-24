Водный кризис
Развитие сюжета: Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки ● Когда Крым сможет уйти от графиков подачи воды? ● Наполняемость водохранилищ Ялты в пять раз меньше необходимого объема ● В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций ● В Крым хотят закачать воду из реки Дон
Стало известно зачем Украина укрепляет дамбу на Северо-Крымском канале
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Украинские власти рассматривают возможность укрепления дамбы на 107-м км Северо-Крымского канала, чтобы избежать «несанкционированного попадания воды» в Крым и для орошения земель Херсонщины.
Об этом сказал представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич в интервью ТСН.ua
«Крайняя дамба у КПВВ «Каланчак» (107-й километр) построена, действительно есть затворы и необходимые механизмы. Но, как говорят представители управления канала, ее надо укреплять. Во-первых, для того, чтобы избежать возможности несанкционированного попадания воды», – сказал Кориневич.
По его словам, вода сейчас сдерживается не на дамбе возле КПВВ «Каланчак» (107-й км), а на 91-километре Северо-Крымского канала на территории Херсонской области.
«(Вода) доходит от города Таврическа до 91-километра Северо-Крымского канала, к этой рукотворной дамбе по сути из мешков на 91-м километре. Есть мнение, если укрепить дамбу на 107-м километре, то разницу между 91-м и 107-м можно было бы использовать для орошения земель в Херсонской области», – объяснил Антон Кориневич.
Он отметил, что укрепление дамбы возле КПВВ «Каланчак», «могут быть полезным в двух плоскостях».
«Первая – это собственно укрепление, предотвращение и страхование от несанкционированного или нежелательного попадания воды. Второе – чтобы эта территория канала между 91-м и 107-м километрами могла использоваться для орошения дополнительных 16 километров южных районов Херсонской области», – сказал представитель президента Украины в АРК.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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