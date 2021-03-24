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Происшествия

Севастопольский водитель «вытолкал» полицейский УАЗ с дороги

Накануне в Нахимовском районе Севастополя произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и патрульной машины УАЗ.

В результате столкновения оба транспортных средства оказались за пределами проезжей части.

«В 14:10 на перекрестке улиц Рабочей и Воронина водитель автомобиля Opel 1952 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу патрульному автомобилю УАЗ с включенными проблесковыми маяками, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение. После удара оба автомобиля выехали за пределы проезжей части», – сообщила начальник пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Жанна Марголина.

В отношении водителя автомобиля Opel был составлен административный материал по ч.2 ст.12.13 КоАП РФ «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере одной тысячи рублей.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Отметим, что утром 23 марта на дороге, ведущей в поселок Солнечный, произошла авария с участием легкового автомобиля и трактора. В результате столкновения, как сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя», пострадал один человек.

В тексте использованы материалы: Форпост

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