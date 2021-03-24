Санаторий в Феодосии испачкал пруд сточными водами

В Феодосии природоохранный прокурор требует возбудить уголовное дело о загрязнении местного пруда.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

«Одна из санаторно-курортных организаций Феодосии эксплуатирует очистные сооружения, которые функционируют ненадлежащим образом. В этой связи не в полной мере очищенные сточные воды сбрасываются в находящийся вблизи пруд», — сообщили в пресс-службе.

Материалы прокурорской проверки были направлены в суд для решения вопроса об уголовном преследовании, а также в целях возмещения вреда, оцениваемого размере свыше 516 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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