Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +2
море +9

Власть

С мая в Крым начнут летать самолеты из Калуги и Курска

07:57 среда, 24 марта 2021

В мае и июне этого года российские авиакомпании начнут выполнять рейсы в Крым из Калуги и Курска, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополя.

Как утверждают в аэропорту, полеты из Калуги в Симферополь будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн».

«Перевозчик откроет прямое авиасообщение между Калугой и Симферополем 6 июня. Рейсы будут выполняться каждое воскресенье до 26 сентября. Время в пути составит около двух с половиной часов», – говорится в сообщении.

Также, по данным аэропорта, прямые рейсы в Симферополь из Калуги начнутся с 4 мая по 3 октября дважды в неделю авиакомпанией «Азимут».

«Рейсы этого перевозчика запланированы с 4 по 28 мая по вторникам и пятницам, а с 1 июня по 30 октября – по вторникам и субботам», – говорится в сообщении.

Рейсы из Курска в Крым «РусЛайн» планируются на период с 1 по 15 мая по субботам. При этом с 1 июня по 28 сентября частота полетов увеличится до двух в неделю – по субботам и вторникам.

Кроме этого, с 28 мая по 3 октября прямые рейсы по этому направлению по пятницам и воскресеньям также будет выполнять авиакомпания «ИрАэро», добавили в пресс-службе аэропорта.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поезда вместо жилья: железная дорога может оставить жителей Инкермана без крыши над головой. Жители Инкермана рискуют остаться без единственного стадиона, а люди, проживающие на одной из улиц города, и вовсе – без крыши над головой.

В Крым запустят железнодорожные круизы. Власти Крыма и компания «Гранд сервис экспресс» планируют в 2021 году разработать и запустить железнодорожные круизы на полуостров, сообщила пресс-служба регионального министерства курортов и туризма.

В Крыму пообещали построить четырехполосные дороги ко всем основным городам. Ко всем основным городам Крыма построят четырехполосные дороги.

Аэропорт Симферополя обслужил за семь лет 33 миллиона пассажиров. С 18 марта 2014 года аэропорт Симферополь обслужил более 33 миллионов пассажиров.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

За 23 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 24 марта

Какой сегодня праздник 24 марта фото

Сегодня, 24 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Водный кризис
Наполняемость водохранилищ Ялты в пять раз меньше необходимого объема

Наполняемость водохранилищ Ялты в пять раз меньше необходимого объема

Суммарный полезный объем Счастливенского и Загорского водохранилищ, обеспечивающих водой Ялту, сегодня составляет 8,5 млн кубометров воды при необходимых 40 млн, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Власть
Из Новороссийска в Крым перебросили зенитно-ракетный полк ВДВ

Из Новороссийска в Крым перебросили зенитно-ракетный полк ВДВ

В Крыму стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского соединения ВДВ, сообщают в Минобороны России.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации