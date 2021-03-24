С мая в Крым начнут летать самолеты из Калуги и Курска

В мае и июне этого года российские авиакомпании начнут выполнять рейсы в Крым из Калуги и Курска, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополя.

Как утверждают в аэропорту, полеты из Калуги в Симферополь будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн».

«Перевозчик откроет прямое авиасообщение между Калугой и Симферополем 6 июня. Рейсы будут выполняться каждое воскресенье до 26 сентября. Время в пути составит около двух с половиной часов», – говорится в сообщении.

Также, по данным аэропорта, прямые рейсы в Симферополь из Калуги начнутся с 4 мая по 3 октября дважды в неделю авиакомпанией «Азимут».

«Рейсы этого перевозчика запланированы с 4 по 28 мая по вторникам и пятницам, а с 1 июня по 30 октября – по вторникам и субботам», – говорится в сообщении.

Рейсы из Курска в Крым «РусЛайн» планируются на период с 1 по 15 мая по субботам. При этом с 1 июня по 28 сентября частота полетов увеличится до двух в неделю – по субботам и вторникам.

Кроме этого, с 28 мая по 3 октября прямые рейсы по этому направлению по пятницам и воскресеньям также будет выполнять авиакомпания «ИрАэро», добавили в пресс-службе аэропорта.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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