Прогноз погоды в Крыму на среду 24 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный местами порывы до 18 м/с.), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами северо-западный ветер порывы до 18 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный порывы до 18 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 4, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 80 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер северный 26 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 80 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер С 26 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 78 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 27 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 79 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 84 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 6, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 81 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 84 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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